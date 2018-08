Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 11.38 20 agosto 2018 - 11:38

"I vigili del fuoco in sopralluogo a febbraio avevano riscontrato alcune problematiche, uno stato di ammaloramento e poi la struttura competente si è mossa ad aprile. Ora mi farò mandare una relazione".

Lo ha detto il vicepremier italiano e ministro dell'interno italiano, Matteo Salvini, alla trasmissione televisiva "Agorà" sull'emittente pubblica Rai3 a proposito del crollo del ponte "Morandi" a Genova, che ha provocato 43 vittime.

Salvini ha poi ammesso che "da parte di chi ha governato per anni e anni e ha firmato e verificato le concessioni, un buon silenzio sarebbe opportuno", quando gli è stato fatto notare che anche la Lega votò il rinnovo delle concessioni ad Autostrade per l'Italia.

"La criticano in queste ore - è stato chiesto a Salvini nel corso della trasmissione - per una norma che ha votato anche lei, nel 2008, che rinnovava la concessione ai concessionari senza verifiche. Fu un errore?".

"Se è così, sicuramente", ha risposto Salvini. "Però da parte di chi ha governato per anni e anni e ha firmato, approvato, verificato queste concessioni, un buon silenzio sarebbe opportuno. Sono riusciti a fare polemica politica sui funerali di Stato e sui genovesi che non dovevano applaudire, non dovevano fischiare. Se ci sono 2-3 mila persone che stanno seppellendo 43 cadaveri, secondo voi c'è davvero qualcuno lì in mezzo che si è organizzato politicamente per sostenere il governo o attaccare Renzi? Chi pensa queste cose, andrebbe curato".

