Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 11.43 16 agosto 2018 - 11:43

"Ci sarà una task force per fare prove di stabilità urgenti sulle parti del ponte rimaste in piedi per consentire alle attività, come ad esempio Ansaldo Energia, di potere riprendere la produzione in sicurezza". Lo ha detto il vicepremier italiano Luigi Di Maio.

"Nella task force ci saranno esperti della procura, dei vigili del fuoco e di Autostrade perché non pensiamo che Autostrade possa agire senza un adeguato contradditorio" ha aggiunto Di Maio.

"L'obiettivo è di fare riprendere le attività e limitare il danno economico. Vogliamo scongiurare un danno economico a Genova, al porto, alle aziende dell'area. Per questo stiamo anche studiando diverse soluzioni per la viabilità" ha detto il vicepremier.

Neuer Inhalt Horizontal Line