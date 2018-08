Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 agosto 2018 16.55 27 agosto 2018 - 16:55

Danilo Toninelli in audizione davanti alla Camera sul crollo del Ponte Morandi di Genova

"Questo governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali" nell'ambito delle autostrade.

Lo ha detto il ministro italiano delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera dei deputati sul crollo del Ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto.

"Si valuterà di volta in volta se l'interesse pubblico sia meglio tutelato da forme di nazionalizzazione oppure dalla rinegoziazione dei contratti in essere in modo che siano meno sbilanciati a favore dei concessionari", ha proseguito Toninelli.

Il ministro del Movimento 5 Stelle ha promesso anche di fare chiarezza pubblicando tutti gli atti, malgrado "le fortissime pressioni interne ed esterne in senso contrario" che dice di subire. A suo avviso si tratta di "dare davvero trasparenza all'opinione pubblica sui numeri grazie ai quali i padroni delle autostrade si sono arricchiti gestendo beni che appartengono a tutti noi". "La trasparenza è il primo passo. Ma non mi fermerò, non ci fermeremo qui", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line