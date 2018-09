Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 settembre 2018

Il numero degli appartamenti vuoti in Svizzera dovrebbe continuare ad aumentare anche quest'anno. Stando alle stime di Credit Suisse, le quali si basano sui primi dati pubblicati da singole città e cantoni, la cifra dovrebbe salire di 8'000 unità a oltre 72'000.

Già nel 2017 il numero era cresciuto quasi in maniera simile (+7'800). La progressione riguarda principalmente gli appartamenti in locazione, indica la grande banca in un comunicato odierno.

Il trend in corso dal 2010 quindi prosegue, affermano gli esperti di Credit Suisse. In sei dei sette cantoni che hanno già pubblicato le rispettive cifre l'incremento delle abitazioni vuote si è perfino accelerato. Nelle regioni interessate il numero è salito del 17%, un tasso mai più registrato dal 2000.

A livello svizzero nel 2018 la progressione dovrebbe però risultare meno marcata che in tali cantoni e il numero di appartamenti vuoti dovrebbe attestarsi attorno all'1,6% circa, dopo l'1,45% registrato l'anno scorso. Si tratta di un valore superato per l'ultima volta vent'anni fa.

