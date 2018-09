Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 18.47 06 settembre 2018 - 18:47

Il CEO di Credit Suisse Tidjane Thiam smentisce informazioni di diversi media, soprattutto francofoni, secondo cui egli prenderebbe in considerazione una candidatura alle elezioni presidenziali del 2020 in Costa d'Avorio.

"Mi sono impegnato nei confronti di Credit Suisse, dei suoi clienti, collaboratori e investitori a guidare questa a lungo termine. Dopo tre anni ai vertici di Credit Suisse il mio lavoro non è ancora compiuto e continuerò a svolgerlo", scrive il 56enne franco-ivoriano in una presa di posizione diffusa in serata.

La banca continuerà a portare avanti la strategia, che dà buoni frutti, in maniera disciplinata. "Pertanto intendo restare CEO di Credit Suisse e continuare a guidare gli sviluppi delle nostre attività dopo la fase di profonda ristrutturazione", si legge ancora nel documento.

Al contempo Thiam sottolinea il suo legame con il paese in cui è nato e per il cui governo ha lavorato per sei anni. "Negli ultimi anni ho però ribadito più volte che non mi impegnerò in politica".

