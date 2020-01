Il gruppo assicurativo CSS vende al concorrente Zurich il comparto concernente le aziende, che comprende un portafoglio di circa 30'000 piccole e medie imprese (PMI). Zurich manterrà le loro polizze alle stesse condizioni. Gli aspetti finanziari non sono noti.

CSS è convinta di aver trovato la migliore soluzione per i clienti e i collaboratori, si legge in un comunicato odierno. I contratti in questione concernono infortuni e assicurazioni collettive di indennità giornaliera in caso di malattia nel settore complementare. Non sono invece interessate dalla vendita l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattie secondo la LAMal e i contratti quadro di aziende per l'assicurazione complementare di assicurati individuali.

"Con la transazione la CSS crea le premesse per concentrarsi in futuro sulla sua attività principale e portare avanti il posizionamento in veste di partner per la salute", prosegue la nota. Per Philomena Colatrella, Ceo di CSS, Zurich è un partner di comprovata competenza nell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e nell'assicurazione infortuni, in grado di assistere le aziende in maniera completa. Nel contempo gli attuali collaboratori degli affari aziendali presso CSS otterranno presso Zurich Svizzera una prospettiva professionale. Concretamente 68 di loro passeranno a Zurich alle medesime condizioni, mentre per altri 9 si cercherà una soluzione successiva.

