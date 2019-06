Sì a misure di prevenzione per impedire atti di violenza durante le manifestazioni sportive. Dopo il Nazionale in marzo, oggi il Consiglio degli Stati ha approvato per 38 voti a 2 la nuova Convenzione del Consiglio d'Europa in materia.

Essa include anche la sicurezza lungo i tragitti e nei punti di raccolta dove vengono trasmesse in diretta le partite (public viewing) su grande schermo.

Diverse voci si sono levate in aula affinché si reprimano finalmente con maggior durezza certe intemperanze, vedi il recente striscione sessista esposto dai tifosi dello Sciaffusa, che danneggiano lo sport. Il dossier è pronto per le votazioni finali.

La ratifica della convenzione non implica nessuna modifica di legge. Le organizzazioni sportive, quelle di tifosi e le compagnie di trasporto non dovranno accollarsi compiti supplementari.

La Convenzione si basa su tre pilastri: sicurezza fisica, pubblica e servizi, è stato ricordato in apertura di dibattito. Essa fissa le condizioni quadro affinché le autorità competenti dei Cantoni e delle città, nonché gli enti privati, tra cui le società sportive o quelle di trasporto pubblico, possano prevenire in maniera più efficace la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

A tal fine, si prevede un approccio integrato: sarà dato maggior peso alla cooperazione tra le autorità e gli enti privati a livello locale, nazionale e internazionale, ha dichiarato a nome della commissione Josef Dittli (PLR/UR).

