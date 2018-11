Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 novembre 2018 17.29 26 novembre 2018 - 17:29

Jean-René Fournier (PPD/VS) è stato eletto presidente del Consiglio degli Stati per il periodo 2018-2019. Subentra a Karin Keller-Sutter (PLR/SG).

Il vallesano, che festeggerà il suo 61esimo compleanno il 18 dicembre, è membro del Consiglio degli Stati dal 2007. È il quarto rappresentante del Vallese ad assumere questa funzione, 22 anni dopo Edouard Delalay (PPD). Prima di loro, altri due democratici cristiani hanno presieduto la Camera dei Cantoni: Marius Lampert (1972/1973) e Henri de Torrenté (1894/1895).

Padre di sei figli, in politica da più di 30 anni, Jean-René Fournier ha anche presieduto il Gran consiglio vallesano e il Consiglio di Stato. Vicepresidente dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, Fournier è membro di vari comitati e di consigli di amministrazione di una decina di associazioni o società, in particolare attive nel settore assicurativo o energetico.

Nel suo discorso, il neo presidente degli Stati ha elogiato il tempo come unico bene non rinnovabile esistente. "Possiamo trovare soluzioni equilibrate, pragmatiche e consensuali ai problemi da risolvere prendendoci tutto il tempo necessario per riflettere", ha detto.

Neuer Inhalt Horizontal Line