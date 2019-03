L'accesso a beni, servizi e investimenti svizzeri sui mercati di Ecuador e Turchia dovrebbe essere facilitato.

È quanto prevedono due accordi di libero scambio tra i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS, di cui fa parte la Confederazione) da una parte e Quito e Ankara dall'altra approvati oggi dal Consiglio degli Stati. I due dossier vanno al Nazionale.

L'intesa conclusa tra l'AELS e la Turchia, che riguardava anche un accordo agricolo, non ha fatto l'unanimità ed è stata approvata con 27 voti contro uno e tredici astensioni. La breve discussione si è focalizzata in particolare sulle ripercussioni che questi accordi avranno sulla situazione dei diritti umani e sociali e sui relativi meccanismi previsti. Grazie a tali intese, gli esportatori di prodotti agricoli elvetici potranno beneficiare di un migliore accesso al mercato turco.

L'accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS (oltre alla Svizzera, ne fanno parte Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e l'Ecuador è stato invece approvato con 40 voti senza opposizioni. Esso migliora in particolare l'accesso al mercato ecuadoriano, anche per prodotti come il formaggio, e la certezza del diritto per il commercio di merci (prodotti industriali e agricoli), gli scambi di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.

