Meno rifiuti plastici nell'acqua e nel suolo.

È il tenore di una mozione adottata oggi tacitamente dal Consiglio degli Stati con una modifica volta ad includere anche le microplastiche, rispetto alla versione del Nazionale. Quest'ultimo dovrà quindi riesaminare l'atto parlamentare.

La mozione della Camera del popolo incarica il Consiglio federale di adottare assieme ai settori interessati provvedimenti volti a ridurre i rifiuti plastici. In particolare occorre perseguire una sensibile riduzione degli imballaggi in plastica e dei prodotti in plastica monouso.

Per gli Stati, oltre agli imballaggi di plastica, vanno incluse anche le microplastiche.

