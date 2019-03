Manifestanti a Zugo davanti alla sede di una multinazionale elvetica spesso al centro di critiche per il suo agire in Africa.

No a regole più severe per le multinazionali svizzere per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani o gli standard ambientali all'estero.

Lo ha deciso oggi per 22 voti a 20 il Consiglio degli Stati, che ha deciso di non entrare nel merito del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Per imprese responsabili". Con 25 voti a 14 e 3 astenuti, il plenum ha raccomandato nel contempo di respingere l'iniziativa.

I promotori del testo avevano fatto sapere di essere pronti a ritirare la loro proposta qualora il controprogetto indiretto fosse stato accolto dal Parlamento. Il dossier ritorna al Nazionale, che pur bocciando l'iniziativa aveva accolto il controprogetto.

