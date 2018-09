Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

È necessario introdurre al più presto l'obbligo di registrazione dei droni. È l'opinione del Consiglio degli Stati che ha adottato oggi tacitamente una mozione del consigliere nazionale Martin Candinas (PPD/GR), già approvata dalla Camera del popolo.

Il Consiglio federale ha già pronto un progetto.

Il numero di droni in Svizzera aumenta costantemente. Se non se ne disciplina l'utilizzazione, aumenta il rischio di collisione con altri aeromobili, in particolare con gli elicotteri, ha sottolineato il grigionese nel testo del suo atto parlamentare.

Attualmente mancano tuttavia le basi legali per imporre ai proprietari di droni obblighi in materia di formazione, registrazione, identificazione o installazione di dispositivi atti a garantire la sicurezza tecnica.

Nell'elaborare le nuove disposizioni, il plenum chiede però che, nel limite del possibile, venga mantenuto l'attuale regime liberale che si è finora dimostrato valido.

La consigliera federale Doris Leuthard, d'accordo con la mozione, ha ribadito la sua intenzione di introdurre al più presto l'obbligo di registrazione dei droni. A questo proposito ha ricordato che l'Ufficio federale dell'aviazione civile collabora già con la società di sicurezza aerea Skyguide nello sviluppo e nell'introduzione di un cosiddetto U-Space, ovvero una gestione elettronica di droni nello spazio aereo.

