Cuba rinnova Costituzione, apre a mercato

Il parlamento cubano si è riunito oggi per adottare il progetto di nuova Costituzione, che riconosce il mercato senza rinunciare al socialismo e rinvia l'adozione del matrimonio omosessuale: il testo sarà poi sottoposto a referendum il 24 febbraio.

Si tratta di una "sessione storica per via degli accordi che dobbiamo adottare", ha detto in apertura il presidente del parlamento Esteban Lazo, a fianco del presidente Miguel Diaz-Canel.

Nella sala è presente, come deputato, Raul Castro, ex presidente (2008-2018) e primo segretario del Partito Comunista. Prima di prendere in considerazione il testo, i 560 deputati presenti devono prima votare sul bilancio 2019.

