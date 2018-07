Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2018 19.15 24 luglio 2018 - 19:15

Il Pianeta sembra andare a fuoco. Le ondate di calore fanno bruciare l'aria - quando non anche i boschi, come in queste ore ad Atene - in varie parti del mondo. Dal Polo Nord all'Asia, luglio fa registrare continui record di temperatura.

Le anomalie della meteo hanno portato al mare i nordeuropei, ma l'altra faccia della medaglia sono gli incendi e le morti causate dal caldo. In Europa il termometro ha oltrepassato i 32 gradi ai confini settentrionali della Scandinavia, facendo segnare valori record alle stazioni meteorologiche sopra il Circolo polare artico.

Nell'area meridionale di Norvegia, Svezia e Finlandia, invece, insieme a un'insolita stagione balneare si riportano incendi e decessi. Anche nel Regno Unito si è scoperto il piacere di bagni e tintarella. Qui l'inizio dell'estate è uno dei più torridi mai visti e in settimana si attendono picchi di 34 gradi.

Fuori dall'Europa, l'ondata di calore in Giappone ha portato a 65 decessi e 22mila ricoveri in quest'ultima parte di luglio, mentre agli inizi del mese oltre 200 persone avevano perso la vita per colpa delle piogge torrenziali. In alcune città la colonnina di mercurio ha superato i 40 gradi, temperatura sfiorata anche nelle due Coree.

In Nordamerica non va meglio. A Montréal, in Canada, il 2 luglio si è arrivati a 36,6 gradi, e l'afa ha causato almeno 70 morti nel Québec. Negli Usa si sono segnati una quarantina di record, con i picchi che hanno coinvolto soprattutto Colorado, Kansas e Oklahoma. A Dallas il termometro ha oscillato tra i 42 e i 43 gradi per quattro giorni consecutivi.

