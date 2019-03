Dal primo di maggio, per i giovani viaggiare la sera in treno sarà più caro ma in compenso il loro abbonamento avrà validità generale anche per gli autobus.

Il nuovo titolo di trasporto si chiama "Seven25" e sostituisce il precedente "Binario 7", valido tra le 19.00 e le 5.00 ma solo per le ferrovie.

Per "Seven25" - destinato ai giovani tra i 16 e i 25 anni sull'intera rete dell'abbonamento generale - non è più necessaria una tessera per metà prezzo, precisa oggi l'organizzazione tariffaria nazionale "ch-direct". Le maggiorazioni notturne delle imprese di trasporto riunite in "ch-direct" continueranno però ad essere applicate.

Sempre dal primo di maggio, ch-direct introduce poi una tessera metà-prezzo per i giovani dai 16 ai 25 anni che vogliono viaggiare a prezzi più convenienti anche durante il giorno. Essa costerà 120 franchi all'anno. Ma in quest'anno di introduzione e nel caso di proroga si pagherà 100 franchi.

Una dotazione completa diurna e notturna con "Seven25" e metà-prezzo costerà quindi 490 o 510 franchi all'anno, circa 200 franchi in più della vecchia soluzione, ma con più libertà di movimento.

Neuer Inhalt Horizontal Line