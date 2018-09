Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Da oggi le lampade alogene sono messe al bando in Svizzera come nell'Unione europea: lo prevede una direttiva Ue emanata nel 2009. I commercianti possono venderle per qualche tempo per finire le scorte di magazzino, poi la loro commercializzazione sarà vietata.

Dal 2009 diversi tipi di lampadina sono andati via via scomparendo dal mercato: nel 2012 è stato in caso di quelle ad incandescenza, mentre nel 2016 sono state vietate le alogene ad alta tensione. Ora il provvedimento colpisce anche le lampadine alogene comuni: i fondi di magazzino potranno essere venduti ancora fino alla fine dell'agosto 2019.

Le alogene vengono messe al bando per motivi di risparmio energetico: sono inefficienti (classe di efficienza energetica C o D, mentre il massimo è A++), e rispetto a una lampada a LED consumano 5 volte tanto.

