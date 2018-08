Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 agosto 2018 - 21:08

La casa automobilistica Daimler dovrà richiamare 690'000 veicoli diesel in tutta Europa, di cui 280'000 in Germania, come già annunciato a metà giugno dal ministro dei trasporti tedesco, Andreas Scheuer. Lo ha confermato oggi un portavoce del ministero dei trasporti.

I veicoli dovranno essere richiamati per un dispositivo di controllo dei gas di scarico non conforme alla legge. Dopo l'annuncio di giugno, Daimler aveva reso noto che avrebbe collaborato con le autorità, ma poi, come nel caso del minivan Vito, ha fatto ricorso contro la disposizione della motorizzazione tedesca (Kba).

Sulla lista, accanto al minivan Vito, ci sono ora le varianti C-, E-, e la classe S, o i Suv GLC, GLE e GLS, ha reso noto il ministero. Secondo la casa di Stoccarda il dispositivo utilizzato non è illegale.

