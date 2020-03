Account Instagram fasullo per Daniel Koch, il capo della Divisione malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) da settimane alla ribalta della cronaca.

Qualcuno ha attivato un profilo sulla rete sociale diffondendo varie informazioni e spiegando la presenza su Instagram con la volontà di essere più vicino ai giovani, riferisce il portale Nau.ch. L'UFSP conferma: "Sì l'account era fake: in seguito al nostro intervento è stato subito cancellato".

Koch - alto funzionario improvvisamente divenuto conosciuto in tutto il paese sulla scia del coronavirus - non è assente sui social: parla attraverso l'UFSP, che lo cita a volte via Twitter.

