Questo contenuto è stato pubblicato il 8 novembre 2018 15.33 08 novembre 2018 - 15:33

Un artista che ha numerosissimi estimatori anche in Ticino.

Al via da dicembre "Tour De Nocc", il nuovo tour teatrale del cantautore e scrittore comasco Davide Van De Sfroos che vedrà in scaletta, oltre ai brani più famosi del suo repertorio in veste totalmente rivisitata, alcune ballate inedite mai eseguite prima.

L'artista - molto apprezzato anche nella Svizzera italiana - darà vita ad un grande e unico spettacolo in grado di ricreare una suggestiva atmosfera teatrale notturna con sfumature swing e jazz. "Voglio celebrare il mio passato nascosto proponendo delle ballate dimenticate sotto i lampioni e dare uno sguardo al futuro - racconta Davide Van De Sfroos - un viaggio notturno alla ricerca dei brani nei cassetti dimenticati. Una musica che cercherà di ritracciare ombre familiari con tinte nuove".

Tra le date già fissate del tour, che è comunque in continuo aggiornamento, figura quella di sabato 9 febbraio alla Sala Teatro del Lac di Lugano.

