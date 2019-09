Via libera degli abitanti di Davos (GR) all'ampliamento del liceo sportivo di Davos, attivo dal 1997: l'oggetto è stata accolto oggi in votazione popolare con 1447 sì contro 229 no, ha indicato oggi il comune. La partecipazione si è attestata al 25%.

In discussione vi era la ristrutturazione completa del palazzetto dello sport Färbi, sostenuta dal comune di Davos con un contributo d 500'000 franchi, nonché la costruzione di un altro edificio, che la cittadina alpina favorisce tra l'altro attraverso un prestito di 2 milioni di franchi.

