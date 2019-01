La presidente della Gioventù socialista ha direttamente attaccato il presidente della Confederazione Ueli Maurer: "mi vergogno per lui", ha detto davanti al centinaio di dimostranti, riferendosi alle sue affermazioni sul caso del giornalista dissidente Jamal Khashoggi ucciso nel consolato saudita in Turchia, che ha dichiarato chiuso.

I potenti descrivono il Forum economico mondiale come un successo, "ma come definiscono il successo?", ha chiesto Funiciello. Si potrebbe definire tale la fine della fame, il diritto di vivere liberamente la propria sessualità e il rispetto dei diritti umani, così come l'istruzione per tutti i bambini.

Manifestazione contro il Forum economico 24 gennaio 2019 - 21:01