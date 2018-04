Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 aprile 2018

Il presidente americano Donald Trump ha chiesto al segretario per l'agricoltura un piano per proteggere gli agricoltori dai contro-dazi cinesi e lo riceverà a breve, indica la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.

"Vogliono colpire gli agricoltori perchè pensano di colpire me, non direi che è carino, ma i nostri agricoltori sono grandi patrioti e capiscono che lo stiamo facendo per il Paese": aveva detto Donald Trump nel pomeriggio sui contro-dazi cinesi che colpiscono gli agricoltori americani. "Noi li proteggeremo e alla fine saranno più forti di ora", aveva aggiunto il presidente americano nel corso di una riunione di governo.

