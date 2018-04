Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 aprile 2018 17.56 06 aprile 2018 - 17:56

Secondo Gao Feng, portavoce del ministero cinese del commercio, "le parti non possono condurre alcun negoziato sul tema" dopo l'annuncio del presidente Donald Trump sull'ipotesi di nuovi dazi all'import cinese per altri 100 miliardi di dollari.

Gao Feng ha anche messo in guardia l'amministrazione americana che "la parte cinese è del tutto preparata e contrattaccherà senza esitazione con grande forza". Gao, in una conferenza stampa tenuta in serata, non ha fornito dettagli sulle misure.

