Questo contenuto è stato pubblicato il 26 marzo 2018 10.35 26 marzo 2018 - 10:35

Cina e Usa hanno "silenziosamente" iniziato il negoziato per migliorare l'accesso ai mercati cinesi alle compagnie americane, dopo una settimana di aspri toni tra dazi e contro dazi alle importazioni di prodotti.

Lo riporta il Wall Street Journal citando persone vicine alle trattative, secondo cui le aree di riferimento includono i servizi finanziari e il manifatturiero.

Capo negoziatore di Pechino è Liu He, lo "zar" per l'economia nel secondo mandato presidenziale di Xi Jinping, e, per la parte Usa, il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin e il Rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer.

Questi ultimi, in una lettera inviata a Liu la scorsa settimana, hanno individuato le richieste per ridurre il deficit commerciale che includono il taglio dei dazi all'import di auto americane, maggiori acquisti di microchip Usa e un più ampio accesso ai mercati finanziari cinesi per le compagnie di Washington. Mnuchin dovrebbe recarsi a Pechino a breve per seguire i negoziati, secondo il Wsj.

