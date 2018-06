Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 20.54 28 giugno 2018 - 20:54

I resti del deposito di munizioni di Mitholz (BE), scoppiato nel 1947, presentano più rischi di quanto supposto finora. Non è necessario adottare misure immediate per la popolazione locale, ma un gruppo di lavoro elaborerà misure concrete per ridurre i pericoli.

Lo ha riferito oggi il capo del Dipartimento federale della difesa (DDPS) Guy Parmelin alla popolazione della zona, presentando i risultati parziali di una nuova valutazione, commissionata alla fine dell'anno scorso dal DDPS in previsione di realizzare un nuovo centro di calcolo nell'impianto di Mitholz, situato nei pressi di Kandersteg, nell'Oberland bernese.

L'esplosione nel dicembre del 1947 di parte del deposito di 7000 tonnellate di esplosivi a Blausee-Mitholz, nel comune di Kandergrund (BE), causò la morte di nove persone, il ferimento di altre sette e circa 200 senzatetto. Inoltre ha portato nel 1948 a grandi azioni di "smaltimento" nel lago di Thun. Nelle parti crollate del deposito di Mitholz, secondo le stime, sono rimaste circa 3500 tonnellate di munizioni contenenti centinaia di esplosivi. Le valutazioni svolte nel 1949 e nel 1986 avevano concluso che un'altra esplosione avrebbe provocato solo danni limitati.

Alla fine dell'anno scorso il DDPS ha però ordinato una nuova valutazione dei rischi, in vista di creare di un nuovo centro di calcolo nell'impianto di Mitholz. Secondo il rapporto intermedio presentato oggi, nelle parti crollate i rischi di esplosione sono maggiori di quanto stimato. Oltre che dall'autocombustione, potrebbero essere causate anche da influssi esterni come frane e il crollo di ulteriori parti dell'impianto.

Secondo l'ultima valutazione non è però necessario adottare provvedimenti immediati per la popolazione locale. Gli esperti hanno comunque raccomandato di ridurre i rischi. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il DDPS di istituire quanto prima un gruppo di lavoro apposito, che dovrà svolgere ulteriori analisi, tra cui una perizia geologica.

Parmelin ha detto sottolineato che alcune raccomandazioni sono già state adottate. Ad esempio l'alloggio per la truppa e il magazzino della farmacia dell'esercito vicini ai resti di munizioni saranno chiusi e non verrà realizzato il progetto di costruzione di un centro di calcolo.

Neuer Inhalt Horizontal Line