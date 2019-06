Diverse decine di migliaia di persone hanno iniziato a sfilare poco dopo le 17.00 a Zurigo in occasione dello sciopero delle donne.

Diverse decine di migliaia di persone, secondo la polizia, hanno sfilato questo pomeriggio a Zurigo in occasione dello sciopero delle donne. Come nel resto della Svizzera hanno rivendicato più uguaglianza fra uomini e donne, in particolare nell'ambito lavorativo.

La grande folla vestita di viola era composta di molte donne, giovani e vecchie, ma anche di uomini, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS. L'atmosfera era festosa. Erano presenti molte esponenti del settore dell'educazione e della formazione.

Il corteo partito dalla città vecchia svolgerà poi festeggiamenti su Helvetiaplatz, l'emblematica piazza di Zurigo dove già si era tenuto lo sciopero delle donne del 1991.

