Questo contenuto è stato pubblicato il 5 settembre 2018 19.31 05 settembre 2018 - 19:31

La delegazione sudcoreana ha avuto modo di incontrare a Pyongyang il leader Kim Jong-un e ha consegnato direttamente nelle sue mani la lettera del presidente Moon Jae-in. Un incontro che non era affatto scontato fino alla partenza di questa mattina da Seul.

L'inviato speciale Chung Eui-yong, insieme al suo team, è riuscito ancora nella missione, come nella trasferta di marzo per la preparazione del primo summit tra i due leader a Panmunjom il 27 aprile. Anche questa volta c'era un vertice da definire, ma soprattutto c'era il tentativo di far ripartire la road map sulla denuclearizzazione, in stallo per il disaccordo evidente tra Usa e Corea del Nord sui passi da seguire. Noto il luogo (Pyongyang) e la scadenza (entro settembre), al terzo summit tra leader manca la data, pesando poi l'incognita sulla concessione di aiuti economici come vorrebbe il Nord, a dispetto dell'opposizione americana e del divieto delle risoluzioni dell'Onu.

Chung, capo del National Security Office, è tornato in tarda serata a Seul dopo la cena di benvenuto nella capitale del Nord, raggiungendo subito l'Ufficio presidenziale, il cui portavoce ha nel pomeriggio preannunciato l'incontro con Kim e il rinvio a domani della comunicazione dei risultati.

