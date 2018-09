Questo contenuto è stato pubblicato il 7 settembre 2018 10.17 07 settembre 2018 - 10:17

In Svizzera, il potere politico è suddiviso in tre livelli: la Confederazione, i 26 cantoni e i 2222 comuni. Questo federalismo determina la peculiarità della Svizzera. Il politologo Sean Müller è un attento studioso di questa particolare forma di democrazia di questo piccolo ma eterogeneo paese.



Che cosa ha in comune un appenzellese con un ginevrino, cosa lega una ticinese a una turgoviese? Il passaporto rosso e poco più.

La Svizzera è un paese con tante differenze e una grande unità. Molte lingue, molte culture: il federalismo è l’assicurazione che permette a cantoni e comuni di mantenere e vivere la propria peculiarità, la propria identità e garantisce nel contempo alla Svizzera, come paese, di non andare in mille pezzi.

In Democracy Lab, serie video di # DearDemocracy, il ricercatore e politologo Sean Müller dell'Università di Berna ci racconta come funziona l'interazione tra i tre livelli e dove “casca l’asino”. Paragona inoltre il federalismo svizzero con quello di altri paesi.

