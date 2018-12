In Svizzera, i temi in votazione sono spesso complessi e gli interessi coinvolti nelle campagne sono spesso difficili da comprendere. Il ricercatore Charly Pache sta quindi lanciando i primi esperimenti con una giuria dei cittadini: un piccolo gruppo di persone tirate a sorte aiuta la massa dei votanti a farsi un'opinione equilibrata.

Perché ricorrere al caso? I membri della giuria dei cittadini sono estratti a sorte. Questo dovrebbe garantire la massima indipendenza possibile.

È la condizione essenziale affinché il gruppo possa svolgere il suo compito: filtrare le campagne prima di una votazione per fornire ai concittadini un'informazione neutrale e corretta.

Neutrale significa che per la loro decisione alle urne, i cittadini devono potersi basare su un'informazione equilibrata e libera da qualsiasi vincolo d'interesse. E tutto questo in un linguaggio facile da capire.

Il modello Oregon

Nel 2019 la giuria dei cittadini debutterà anche in Svizzera: il politologo Charly Pache dell'università di Ginevra sta preparando le prime prove sul campo nei comuni del Cantone di Ginevra.

Le giurie cittadine, note anche come forum o comitati, non sono invenzioni svizzere: hanno dato buona prova di sé in alcuni stati degli Stati Uniti e sono ormai parte indispensabile della democrazia elettorale. Ad esempio in Oregon, che ha dato il nome a questa innovazione - specialisti della democrazia come Charly Pache parlano di Oregon Model.



