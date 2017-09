Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2017 12.30 24 settembre 2017 - 12:30

Si profila un trionfo per il nuovo articolo costituzionale che fissa i principi per garantire la sicurezza alimentare della Svizzera, sottoposto oggi al voto popolare. (Keystone)

Un sì popolare si profila per i principi costituzionali volti a garantire la sicurezza alimentare anche alle future generazioni della Svizzera. Secondo la prima tendenza dopo la chiusura delle urne, il testo ha ottenuto i favori della maggioranza dei votanti.

La tendenza stimata dal gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), conferma dunque i pronostici della vigilia. Nell’ultimo sondaggio condotto dall’istituto di ricerche bernese, i cui risultati sono stati pubblicati dieci giorni fa, i sì si collocavano al 69%, contro il 20% di no e l’11% di indecisi.

Trattandosi di una modifica costituzionale, per l’approvazione occorre la doppia maggioranza – dei votanti e dei cantoni –. Ma con una proporzione così elevata di sì, non c’è dubbio che il decreto la otterrà. Nei primi due cantoni in cui tutte le schede sono già state scrutinate - Nidwaldo e Glarona - il testo è accettato a schiacciante maggioranza.

Il verdetto popolare riflette il sostegno quasi unanime che l’articolo costituzionale 104aLink esterno ha ricevuto dai partiti e dalle organizzazioni economiche e professionali. Esso giunge al termine di una campagna per il voto quasi inesistente e a senso unico: solo i suoi fautori sono scesi in campo per raccomandare all’elettorato di accettare il nuovo articolo.

I rari critici, così come i pochissimi parlamentari che avevano tentato di opporsi in seno alle Camere federali, hanno infatti rinunciato a lanciarsi in una battaglia che appariva persa in partenza. La Camera del popolo lo aveva approvato con 175 voti contro 5 e 10 astensioni, la Camera dei Cantoni con 36 voti contro 4 e 4 astensioni. Anche organizzazioni che sono critiche sull’articolo 104a – come Uniterre –, considerando che soddisfa qualche loro richiesta, hanno rinunciato a combatterlo.



Dal campo al piatto, su cinque pilastri



Il nuovo articolo 104a della Costituzione federale è suddiviso in cinque punti. Innanzitutto stabilisce che si devono preservare le basi della produzione agricola. "In particolare le terre coltive, ma anche l’acqua, le tecniche, il know-how e le conoscenze degli agricoltori", ha puntualizzato il ministro dell'agricoltura Johann Schneider-Ammann, lanciando la campagna in favore della sua adozione.

In secondo luogo, la produzione di derrate alimentari deve essere adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse. "Solo una produzione indigena che risponde ai principi dello sviluppo sostenibile può assicurare a lungo termine la sicurezza dell’approvvigionamento", ha sottolineato alla Camera del popolo Christian Lüscher, relatore della commissione preparatoria.

Terzo: l’agricoltura e la filiera alimentare devono essere orientate verso il mercato. Con questo principio si mette in chiaro che il settore agricolo svizzero non dovrà puntare su una politica di sovvenzionamenti e decreti statali. Adempiere questo principio richiederà sforzi da entrambe le parti.

Quarto punto: le relazioni commerciali transfrontaliere devono concorrere allo sviluppo sostenibile dell’agricoltura e della filiera alimentare. Benché la Svizzera abbia un grado di autoapprovvigionamento alimentare elevato – ora si aggira sul 60% – non può essere autarchica. Perciò, pur sancendo che il pilastro principale della sicurezza alimentare svizzera resta la produzione indigena, nel controprogetto ci si è presi cura di precisare il ruolo complementare delle importazioni e della necessità di buoni rapporti commerciali con l’estero per assicurarsele. Buone relazioni che del resto servono anche gli interessi delle esportazioni agricole elvetiche, ha rammentato il ministro Schneider-Ammann.

Sicurezza alimentare della Svizzera Grafico con evoluzione del grado di approvvigionamento dal 2008 al 2014. Il grado di autoapprovvigionamento è la quota della produzione indigena rispetto al consumo all’interno del paese. Il calcolo si basa sul valore energetico delle singole derrate alimentari. Si distingue tra grado di autoapprovvigionamento lordo e grado di autoapprovvigionamento netto. Per calcolare quest’ultimo si tiene conto del fatto che una parte della produzione indigena si ottiene utilizzando alimenti importati per animali

Infine l’impiego di derrate alimentari dev’essere rispettoso delle risorse. I consumatori vanno sensibilizzati e responsabilizzati affinché in Svizzera si riduca lo spreco alimentare. Si stima che attualmente circa un terzo degli alimenti nel Paese vada nella spazzatura. "Come contadino, non sono affatto soddisfatto di vedere il risultato del mio lavoro finire in una pattumiera", ha osservato in parlamento il deputato democentrista Pierre-André Page.

Un controprogetto a un’iniziativa vaga e unilaterale

Il testo su cu cui hanno votato oggi gli svizzeri è un controprogetto elaborato dal parlamento all’iniziativa popolare "Per la sicurezza alimentareLink esterno". Questa era stata lanciata con successo nel 2014 dall’Unione svizzera dei contadini (USC): aveva raccolto quasi 150mila firme in soli tre mesi.

L’iniziativa esigeva il rafforzamento dell’approvvigionamento della popolazione "con derrate alimentari di produzione indigena variata e sostenibile". La Confederazione avrebbe in particolare dovuto adottare provvedimenti contro la perdita di terre coltive, come pure misure per contenere l’onere amministrativo nell’agricoltura e per garantire gli investimenti nel settore.

Quasi tutti i parlamentari hanno condiviso l’idea di fissare dei principi costituzionali che mirano a garantire la sicurezza alimentare alle generazioni future e un avvenire al settore agroalimentare svizzero, di fronte alle sfide della globalizzazione. Ma molti hanno giudicato l’iniziativa troppo vaga, con un margine di interpretazione eccessivo e unilateralmente incentrata sulla produzione indigena.



Le altre due iniziative popolari L’iniziativa "Per la sovranità alimentare" chiede che a tal fine la Confederazione promuova un’agricoltura indigena, rimunerativa e diversificata, che preservi le risorse naturali. Essa prevede tra l’altro il divieto di organismi geneticamente modificati, la riscossione di dazi sulle importazioni di prodotti agricoli e derrate alimentari, nonché il disciplinamento dei volumi di tali importazioni. L’iniziativa "Per alimenti equi" esige che i criteri per la protezione dell’ambiente e degli animali siano applicati anche ai prodotti importati. In questo modo, i promotori vogliono evitare che la produzione industriale di massa giunga sul mercato elvetico. Il governo federale le ha bocciate entrambe. Molto probabilmente subiranno la stessa sorte in parlamento. Integrando alcune loro richieste nell’articolo costituzionale 104a, le commissioni preparatorie delle Camere federali hanno esplicitamente indicato che "così sarà più facile combatterle" quando saranno sottoposte al voto popolare. Fine della finestrella

Il parlamento ha dunque deciso di opporre un controprogetto diretto all’iniziativa, formulato in maniera più precisa e completa. Vale a dire che inglobasse tutta la catena agroalimentare, dalla produzione al consumo, passando per la trasformazione, la commercializzazione e includendo anche le importazioni.

Il testo ha convinto anche gli stessi promotori dell’iniziativa, che l’hanno ritirata. Perciò il popolo svizzero ha votato unicamente sul controprogetto.

Giocando d’anticipo su altre iniziative



Oltre a soddisfare la maggior parte delle richieste dell’iniziativa "Per la sicurezza alimentare", in questo testo sono state recepite anche parte delle esigenze di altre due iniziative popolari riguardanti il settore agroalimentare su cui il popolo sarà chiamato a votare probabilmente l’anno prossimo: quella "Per alimenti equiLink esterno", lanciata dai Verdi, e quella "Per la sovranità alimentareLink esterno", lanciata dal sindacato dei piccoli contadini Uniterre. (vedi finestrella)

Ad entrambe queste ultime risponde l’abbinamento del criterio della sostenibilità anche alle importazioni. A una delle esigenze dell’iniziativa dei Verdi corrisponde anche l’iscrizione nella Costituzione federale del principio di limitare lo spreco di derrate alimentari.

In questo modo il controprogetto ha accontentato un po’ tutti – o quasi – in parlamento. Poche voci si sono levate per contestare un controprogetto "superfluo" su obiettivi già iscritti nella Costituzione, che non assegna alcun nuovo compito alla Confederazione e ai Cantoni. Un controprogetto che la deputata Verde liberale Kathrin Bertschy non ha esitato a definire "un esercizio burocratico indegno della Costituzione". Ma gli oppositori sono rimasti isolati.



