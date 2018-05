Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 11.00 15 maggio 2018 - 11:00

Il denaro contante rappresenta il mezzo di pagamento preferito dagli Svizzeri.

L'uso di altri sistemi per fare acquisti, ossia mediante cellulare - TWINT per esempio - o carte di credito o debito senza contatto, sta però prendendo piede, anche se tali metodi di pagamento rimangono ancora appannaggio di pochi.

Il pagamento attraverso Bitcoin o altre criptovalute è tutt'ora irrilevante in Svizzera, come mostra un sondaggio svolto dall'istituto per le ricerche di mercato GfK su incarico del portale Moneyland.ch. L'87% delle persone contattate non intende rinunciare al denaro contante quale mezzo di pagamento. Il 70% non rinuncerebbe alla carta di credito e il 47% alla carta di debito (carta EC). Solo il 9,5% giudica irrinunciabile l'uso di TWINT (il 6,5% per Apple Pay). Tale percentuale scende al 2,5% per le criptovalute.

