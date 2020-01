2019 in crescita per Denner, anche a livello di clientela.

Nel 2019 Denner ha registrato un fatturato in crescita del 2,3% a 3,3 miliardi di franchi. L'ottimo sviluppo, informa oggi il discounter proprietà di Migros, è da far risalire all'ampliamento dell'assortimento di prodotti freschi e all'aumento dei clienti (+3,8%).

Le 551 filiali proprie di Denner, si legge in un comunicato, hanno contribuito al giro d'affari con 2,6 miliardi (+2,6%), mentre le 271 aziende partner hanno partecipato con 700 milioni (+0,8%). Tenendo conto della deflazione, la crescita reale complessiva corrisponde al 2,5%.

Con 822 negozi, Denner dispone di una delle reti più estese in Svizzera, viene sottolineato nella nota. Nell'anno in rassegna sono stati aperti 22 nuovi punti vendita, mentre 17 sono stati chiusi, soprattutto in aree remote.

