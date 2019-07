La Nagra ha ottenuto l'autorizzazione per nuove perforazioni di sondaggio in vista della scelta di un sito per la realizzazione di depositi per scorie radioattive in strati geologici profondi. Le trivellazioni interessano Riniken (AG) nell'area "Giura Orientale".

Le autorizzazioni sono state rilasciate lunedì dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Salgono così a dieci i permessi per perforazioni di sondaggio rilasciati a partire dall'agosto 2018. Nove autorizzazioni sono passate in giudicato, precisa il DATEC in una nota odierna. Per l'ultima sono ancora possibili dei ricorsi, a proposito dei quali l'Ufficio federale dell'energia (UFE) annuncerà le proprie decisioni nelle prossime settimane e mesi.

Fra il 2016 e il 2018 la Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (Nagra) ha presentato all'UFE complessivamente 23 domande per perforazioni di sondaggio: otto in ciascuna delle due aree di ubicazione "Giura Orientale" e "Zurigo Nordest" (ZH/TG) e sette nell'area di ubicazione "Lägern Nord" (AG/ZH). Con queste perforazioni, la Nagra intende acquisire conoscenze più approfondite sulla geologia del sottosuolo. In base ai risultati ottenuti, a partire dal 2022 la Nagra prevede di rendere note le aree di ubicazione per le quali intende presentare domande di autorizzazione di massima per la costruzione di depositi in strati geologici profondi. I piani prevedono la realizzazione di un deposito per scorie altamente radioattive, di un deposito per scorie debolmente e mediamente radioattive, o in alternativa di un deposito combinato.

Neuer Inhalt Horizontal Line