Il consigliere nazionale argoviese dell'UDC Luzi Stamm torna agli onori della cronaca dopo la vicenda della cocaina portata in parlamento: durante la scorsa sessione invernale è arrivato a Palazzo federale con una valigia contenente un milione di euro falsi.

Il 66enne Stamm è avvocato a Baden e i soldi appartenevano a un cliente; poiché era tempo di sessione aveva i soldi con sé e ha portato la valigia che li conteneva nella "sala dei passi perduti" attigua all'aula del Consiglio nazionale, per poi farli subito esaminare da specialisti, ha dichiarato oggi alla tv regionale privata Tele M1, che ha dato la notizia. A causa del segreto d'ufficio non può dire di più, ha aggiunto.

Già nei giorni scorsi Stamm aveva fatto parlare di sé dopo avere acquistato martedì sera - a suo dire - da un musicista di strada un grammo di cocaina per poco più di 40 franchi e averla poi portata in parlamento. Stamm ha dichiarato a vari media di essere scioccato che fosse così semplice procurarsi la droga nel bel mezzo della città e di aver voluto, con la sua azione, destare l'attenzione della politica sul problema. La polizia cantonale bernese, che ha appurato trattarsi effettivamente di cocaina e ha sequestrato la droga consegnatale dal parlamentare, ha aperto un'inchiesta sulla vicenda.

Luzi Stamm è membro del Consiglio nazionale dal 1991. Era stato dapprima eletto sulla lista del PLR ma è poi passato nel marzo 2001 nelle file dell'Unione democratica di centro. In base a un regolamento sui limiti di età non figura più sulla lista ufficiale dell'UDC argoviese per le elezioni nazionali del 20 ottobre.

