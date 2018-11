Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 novembre 2018 16.49 26 novembre 2018 - 16:49

Lieve calo dei detenuti nelle carceri svizzere: erano 6863 nel giorno di riferimento del 2017, 49 in meno di dodici mesi prima e 209 in meno del 2013, picco degli ultimi otto anni.

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) gli svizzeri erano il 30%. Un altro 23% erano stranieri residenti, il 10% richiedenti asilo e il rimanente 38% altri stranieri. La quota di donne fra i detenuti è del 5,6%.

Per la gran parte i detenuti erano in carcere preventivo (1673) persone) o si trovavano in regime di esecuzione di una pena (4844).

Neuer Inhalt Horizontal Line