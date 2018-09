Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 settembre 2018 18.49 04 settembre 2018 - 18:49

Deutsche Bank si appresta a lasciare l'indice Euro Stoxx 50 il 24 settembre. Lo riporta il Financial Times.

L'uscita dall'indice europeo delle blue chip è l'ultimo schiaffo all'istituto in un anno già difficile, in cui la banca ha visto calare la propria capitalizzazione di mercato, scesa del 30% a 20 miliardi di euro (22,5 miliardi di franchi).

I vertici di Deutsche Bank "sono fermamente impegnati a eseguire la strategia annunciata per migliorare la redditività della banca. Prevediamo che questo - spiega l'istituto in una nota - sosterrà la valutazione di Deutsche Bank e quindi aumenterà la sua capitalizzazione di mercati. Questo impegno, e le altre attività per rafforzare la banca, restano inalterate dall'annuncio" da parte dell'indice Euro Stoxx 50.

Neuer Inhalt Horizontal Line