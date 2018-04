Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 aprile 2018

Dieci mesi dopo l'annuncio delle sue dimissioni, Didier Burkhalter ritorna sui motivi che l'hanno spinto a lasciare il Consiglio federale.

In un'intervista pubblicata sul sito della RTS, l'ex ministro degli esteri elvetico afferma di non essersi più sentito in sintonia con i "valori essenziali" da lui difesi.

Interrogato dal giornalista televisivo Darius Rochebin sul fatto di essere stato messo in minoranza in seno all'esecutivo federale, il Neocastellano ha risposto che "capita spesso di essere minoritari". Ciò diventa un problema quando si "ha davvero l'impressione che l'autorità collegiale nella quale si lavora non sia più in sintonia con quello che si ritiene essenziale".

