Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 novembre 2018 19.52 08 novembre 2018 - 19:52

I produttori di auto in Germania sarebbero disposti a pagare fino a 3'000 euro per ogni vecchio modello diesel, allo scopo di attuare le modifiche tecniche ai motori e diminuire le emissioni dei gas.

Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Andreas Scheuer, dopo un incontro con il settore a Berlino.

Secondo i media tedeschi, finora Volkswagen e Daimler sarebbero disposte a pagare fino a 3'000 euro (l'offerta iniziale era di 2400) per la modifica dei motori. Bmw, invece, continuerebbe a rifiutare l'adattamento con l'hardware che dovrebbe comportare la riduzione dei gas di scarico. Il gruppo sarebbe comunque disposto a sostenere i proprietari di vecchi modelli diesel con il pagamento di 3'000 euro, per un nuovo acquisto.

Scheuer e i boss dell'auto tedesca avevano a lungo cercato un'intesa sul problema del diesel, su cui anche Angela Merkel è intervenuta, ultimamente, spendendosi a favore dei proprietari. In molte città, i tribunali amministrativi hanno disposto il divieto di circolazione per i modelli vecchi: come è capitato proprio oggi a Bonn e Colonia, dove un giudice ha stabilito, che a partire da aprile 2019, i modelli classe Euro-4 non possano circolare in alcune strade.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano