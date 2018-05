Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nuova stretta ai test Ue sulle emissioni auto in condizioni di guida reali sia per diesel che benzina. Questa, se nei prossimi tre mesi non riceverà osservazioni negative da parte di Europarlamento e Consiglio, potrà entrare in vigore dal primo gennaio 2019.

I rappresentanti degli Stati membri del comitato tecnico sugli autoveicoli hanno votato a favore della proposta della Commissione Ue che riduce i margini di mancata conformità dei valori delle emissioni per i veicoli diesel, e introduce sistemi di monitoraggio a bordo sui consumi per quelli a benzina.

"Continuando il giro di vite sui test per le emissioni", ha spiegato la commissaria al mercato interno Elzbieta Bienkowska, "puntiamo a proteggere meglio l'ambiente, la salute e a ripristinare la fiducia dei consumatori, incentivando ulteriormente un rapido cambiamento verso i veicoli a zero emissioni".

