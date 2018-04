Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 aprile 2018 10.54 28 aprile 2018 - 10:54

Oltre 7700 franchi per bibite e cioccolato invece che 23,70 franchi: è quanto ha pagato lo scorso febbraio una ignara Russa a Dietikon (ZH).

La 37enne, residente in Francia, pagando con la carta di credito ha infatti sbagliato a immettere l'importo della mancia, inserendo un vecchio codice PIN.

La sfortunata ha notato l'errore solamente alla fine del mese, quando le è arrivata a casa la fattura della carta di credito, ha raccontato la donna in una videointervista con il "Blick". Da allora la 37enne ha cercato di farsi ridare la somma. Per l'azienda di carte di credito e la polizia non si tratta di una truffa.

Il proprietario del locale in questione in un primo momento si è offerto di ridarle il denaro pagato in eccesso, ma da marzo non si è più fatto sentire e il locale ha chiuso per "cambio di gestione".

