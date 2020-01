Digitec Galaxus, la piattaforma di commercio online controllata da Migros, ha continuato a progredire anche lo scorso anno: la società ha visto il suo volume d'affari superare la soglia del miliardo di franchi.

Le vendite sono state pari a 1,146 miliardi, con un balzo del 16% rispetto al 2018. "Il risultato annuale è ottimo", ha spiegato il CEO Florian Teuteberg, grazie anche al fatturato da record conseguito in occasione del Black Friday, del Cyber Monday nonché delle feste natalizie. Gli affari hanno registrato un forte incremento in particolare nella Svizzera romanda.

Digitec Galaxus ha nel frattempo notevolmente ampliato la sua gamma di prodotti, passati nell'arco di un anno da 2,8 a 3,2 milioni di articoli. Digitec, si legge in un comunicato, è riuscita ad aumentare nuovamente le vendite nel segmento dell'elettronica, mentre una crescita ancora maggiore, in termini percentuali e assoluti, è stata messa a segno dal grande magazzino online Galaxus. Sull'ammontare delle vendite e dei tassi di crescita dei due marchi non sono state fornite cifre precise. "Non separiamo mai i risultati", ha detto un portavoce.

Per far fronte alla crescita, l'azienda prevede di aprire una nuova unità completamente automatizzata sul suo sito di Wohlen, in Argovia, che dovrebbe essere operativa in aprile. In futuro, secondo Teuteberg, Digitec Galaxus sarà in grado di inviare da quella località fino a 90'000 pacchi al giorno."Questo ci permetterà di continuare a consegnare puntualmente il crescente volume di ordini ai clienti".

La società è sbarcata lo scorso anno sul mercato tedesco e "il nostro primo anno in Germania, ha spiegato il CEO, è andato meglio di quanto ci aspettassimo", con un fatturato generato di oltre un milione di euro al mese.

