10 aprile 2018

Tom Bossert, consigliere per la sicurezza Interna statunitense (foto d'archivio)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump perde un altro dei suoi più stretti collaboratori alla Casa Bianca con l'annuncio delle dimissioni di Tom Bossert, consigliere per la sicurezza Interna. Lo ha comunicato oggi la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.

Sanders ha dichiarato in una nota che il consigliere per la sicurezza interna Thomas Bossert lascerà l'incarico, ringraziandolo per il suo impegno.

Si tratta dell'ultima fuoriuscita in ordine di tempo fra i collaboratori di Donald Trump nella West Wing, annunciata fra l'altro il giorno seguente all'arrivo di John Bolton che da ieri ricopre ufficialmente l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca, nominato dal presidente al posto di H.R. McMaster.

