Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2018 16.42 24 novembre 2018 - 16:42

Anche presso Novartis l'essere umano deve venire prima del margine di guadagno, non si può licenziare oltre 2000 lavoratori solo per far sì che gli azionisti incassino ancora di più: lo hanno affermato oggi a Basilea alcuni manifestanti.

Hanno preso la parola durante una dimostrazione contro la ristrutturazione del gruppo farmaceutico.

Alla protesta che si è tenuta sulla Theaterplatz hanno preso parte circa 800 persone, stando ai sindacati. Molti hanno fatto notare che in gioco non vi sono solo i 2150 impieghi che Novartis vuole cancellare in Svizzera (fra cui anche a Locarno): la riduzione dell'organico si ripercuoterà anche su tutte le aziende secondarie che forniscono servizi al gigante delle medicine.

