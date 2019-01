Vicenda imbarazzante per i gestori dell'impianto argoviese.

La centrale di Leibstadt, in Argovia, ha licenziato un dipendente che dal 2016 ha falsificato i risultati dei test di tre apparecchi che misurano le dosi di neutroni. Il suo comportamento non avrebbe messo in pericolo la sicurezza delle persone o dell'ambiente.

In una nota i responsabili della centrale sottolineano che, trattandosi di un "grave errore umano", il caso è stato segnalato all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

Berna esige a questo punto un chiarimento completo della vicenda. Si dovrà in particolare appurare - scrive l'IFSN- se il dipendente in questione abbia falsificato anche altri protocolli d'ispezione. I responsabili della centrale sono perciò tenuti a fornire entro il prossimo mese di febbraio un rapporto dettagliato sull'incidente.

