Questo contenuto è stato pubblicato il 26 aprile 2018 18.55 26 aprile 2018 - 18:55

Christine Schraner-Burgener in una foto del 2015

L'ambasciatrice svizzera Christine Schraner Burgener è stata nominata inviata speciale per il Myanmar dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato questa sera la notizia diffusa da varie agenzie internazionali.

L'ambasciatrice svizzera assumerà il mandato a titolo personale, forte della sua pluriennale esperienza presso il DFAE, non da ultimo quale ambasciatrice in Thailandia (tra il 2009 e il 2015), e informerà periodicamente il Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla situazione in Myanmar.

Schraner Burgener è entrata a far parte del servizio diplomatico nel 1991 e dal 2015 è ambasciatrice della Svizzera nella Repubblica federale di Germania.

