20 marzo 2018 13.30

Tre autobus con targhe diplomatiche hanno lasciato oggi l'ambasciata russa a Londra con a bordo i 23 diplomatici che sono stati espulsi dalla premier Theresa May in seguito all'attacco all'ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia Yulia con un'agente nervino.

I veicoli con i 23 diplomatici russi espulsi dal Regno Unito dal governo britannico in reazione al caso Skripal sono in viaggio verso l'aeroporto per partire per Mosca, riporta Sky News.

La loro uscita dall'ambasciata fra saluti e qualche lacrima dei colleghi è stata mostrata dai media. La partenza era già stata annunciata per oggi, un giorno prima della scadenza e preceduta da un ricevimento dell'ambasciatore in loro onore. Per Londra sono spie non dichiarate. In settimana partiranno i 23 britannici espulsi simmetricamente dalla Russia.

