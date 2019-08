L'ambasciata di Thailandia è ospitata in un edificio del 1925, i cui muri in pietra arenaria sono tipici dell'architettura bernese di inizio XX secolo. Nel 1996, la Thailandia ha acquistato la casa, con un terreno circostante di 1839 metri quadrati, per circa quattro milioni di franchi. Oggi qui lavorano 20 persone. Ma è vero che non è stato questo edificio ad attirare la nostra attenzione: proprio accanto all'ambasciata si trova un padiglione tailandese costruito nel 1997, in occasione del centenario della visita di re Rama V in Svizzera. È stato rogettato da un architetto reale; alcune sue parti sono state prodotte in Tailandia e spedite in Svizzera per il montaggio finale.