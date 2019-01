Il bacino di ritenzione la cui diga ha ceduto per ragioni ancora sconosciute, ha spiegato il dirigente dell’impresa, non è più utilizzato da tre anni. Le vittime sono in gran parte dipendenti della società.

Il crollo, secondo quanto ha reso noto la società Vale proprietaria dell’impianto, si è registrato nel primo pomeriggio di venerdì a Mina de Corrego do Feijao e l’onda di fango e rifiuti ha investito vari edifici dell'azienda e la piccola località di Vila Ferteco, vicino a Brumadinho, i cui abitanti sono stati soccorsi in elicottero.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cede diga in Brasile, morti e centinaia di dispersi 26 gennaio 2019 - 19:45 Almeno 11 persone sono morte e oltre 300 risultano disperse a causa della rottura di una diga di ritenzione di una miniera avvenuta nello stato brasiliano di Minas Gerais. Il crollo, secondo quanto ha reso noto la società Vale proprietaria dell’impianto, si è registrato nel primo pomeriggio di venerdì a Mina de Corrego do Feijao e l’onda di fango e rifiuti ha investito vari edifici dell'azienda e la piccola località di Vila Ferteco, vicino a Brumadinho, i cui abitanti sono stati soccorsi in elicottero. Il bacino di ritenzione la cui diga ha ceduto per ragioni ancora sconosciute, ha spiegato il dirigente dell’impresa, non è più utilizzato da tre anni. Le vittime sono in gran parte dipendenti della società. Nella stessa regione si era verificato un evento analogo nel novembre del 2015, il disastro di Mariana, che aveva provocato la morte di 19 persone.