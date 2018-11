Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 novembre 2018 9.20 08 novembre 2018 - 09:20

Un pensionato quasi settantenne olandese vorrebbe cambiare la sua data di nascita all'anagrafe, spostandola in avanti di vent'anni, dall'11 marzo 1949 all'11 marzo 1969. Il motivo: si sente discriminato per la sua età.

Questa influenzerebbe infatti le sue possibilità di impiego e il suo tasso di successo nell'app di appuntamenti Tinder. Un tribunale locale nella città di Arnhem, a sudest di Amsterdam, dovrebbe pronunciarsi sul caso entro quattro settimane.

"Puoi cambiare il tuo nome, puoi cambiare sesso, perché non la tua età?", ha fatto valere Emile Ratelband al giornale olandese De Telegraaf. "Avere 69 anni è limitante: se ne avrò 49, potrò comprare una nuova casa, guidare una macchina diversa, potrò lavorare di più. Quando sono su Tinder e dico che ho 69 anni non mi rispondono. Quando ne avrò 49, con la faccia che ho, sarò in una posizione di lusso", afferma l'imprenditore.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano