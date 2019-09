Dal 2000 al 2009, i trasporti pubblici hanno registrato in Svizzera una continua crescita della domanda. L'evoluzione è particolarmente marcata in ciò che concerne il traffico ferroviario dove il numero di passeggeri-chilometri è praticamente raddoppiato dal 2000 (foto simbolica)

L'Unione dei trasporti pubblici (UTP) ritiene che i dibattiti attuali sulla questione climatica rappresentino una opportunità e si dichiara favorevole a una tassa sul CO2 e sui biglietti aerei.

Gli obiettivi climatici, come la strategia energetica della Svizzera, non potranno essere attuati senza una maggiore partecipazione dei trasporti pubblici, indica oggi l'UTP in una presa di posizione. Il testo riassume a grandi linee le sfide del settore.

Dal 2000 al 2009, i trasporti pubblici hanno registrato in Svizzera una continua crescita della domanda. L'evoluzione è particolarmente marcata in ciò che concerne il traffico ferroviario dove il numero di passeggeri-chilometri è praticamente raddoppiato dal 2000.

Secondo i tragitti effettuati, le ferrovie hanno tuttavia concorrenti come i bus interurbani, i veicoli motorizzati privati e gli aerei. Questi ultimi sono concorrenti particolarmente temibili per i prezzi estremamente vantaggiosi dei biglietti esenti da tasse.

Confederazione dovrebbe sostenere bus ecologici

I bus pubblici non sono considerati come trasporti particolarmente inquinanti. Quelli a diesel emettono tuttavia una quantità relativamente elevata di CO2. Per questo motivo numerose città progettano di sostituirli per conformarsi alla strategia energetica.

La Confederazione dovrebbe sostenere tale passo attraverso un finanziamento incentivante delimitato nel tempo, secondo l'UTP. Questo aiuto permetterebbe alle municipalità di far fronte ai sovraccosti generati dall'acquisto di bus più ecologici.

A livello di traffico locale si tratterebbe di favorire differenti forme di trasporto in particolare nuove offerte di mobilità elettrica. Questi nuovi tipi di veicoli dovrebbero completare in futuro l'offerta, sottolinea l'UTP.

Rapporto qualità-prezzo

La miglior offerta di trasporti pubblici non servirà comunque a nulla se i potenziali utenti non possono pagarla, sottolinea l'UTP. Si tratta quindi di calibrarla in funzione dei mezzi finanziari della popolazione svizzera.

Proporre trasporti pubblici accessibili significa garantire una certa stabilità dei prezzi. Le offerte speciali e i biglietti a prezzo ridotto rappresentano inoltre occasioni per attirare una nuova clientela. Per mantenere attrattivi i trasporti pubblici occorrerebbe anche intensificare questo tipo di misure, secondo l'UTP.

